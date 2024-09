Lino Giuliano parla del suo vero lavoro | il grande annuncio e cosa fa da quando è uscito da Temptation Island

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 20 settembre 2024)non si dà per vinto dopo la squalifica dalfratello 2024, che ha maturato la scelta di squalificarlo con l’accusa di omofobia giunta ai suoi danni da Enzo Bambolina. Quest’ultimo ha sostenuto di essere vittima di un attacco social sessista di, provocandone la squalifica alla prima puntata del reality showavrebbe avuto accesso nella Casa con gli altri concorrenti per prendere parte al gioco in onda sulle reti Mediaset. Ma intanto il mancato gieffino fa sapere di essere tornato a lavorare, per poi candidarsi ad un progetto importante promettendo di rientrare presto in TV.torna are al popolo del web É unsenza filtri il protagonista del ritorno social che si registra dopo la comunicazione della prima squalifica dalfratello 2024-2025.