La mossa di Orban una delegazione di Fidesz al processo Salvini per l’arringa della Bongiorno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladi. “Ottimo incontro con il patriota più ricercato d’Europa, Matteo; grazie per la tua visita Matteo! Tu sei il nostro eroe e sei sempre benvenuto in Ungheria”: si espone così in prima persona su X il premier ungherese e presidente del Consiglio dell’Unione Europea in carica. Il segretarioLega e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti italiano si trova a Budapest per il consiglio informale dei ministri dei Trasporti.dopo un lungo colloquio ha diffuso su X il messaggio di sostegno all’alleato a Bruxelles e la foto insieme al vicepremier italiano. Il riferimento è, ovviamente, alOpen Arms in corso. Ma le sortite dinon finiscono qui. La “” annunciata è che proprio a Palermo, tra un mese, potrebbe arrivare un colpo di scena.