Juve Motta all’esame Conte | Napoli da Scudetto Noi daremo il massimo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Torino, 20 settembre 2024 –senza coppe, in fase di ricostruzione per tornare ai vertici,rivoluzionata, nella filosofia e nel gioco: primo scontro al vertice perche domani allo Stadium vivranno una sorta di sfida tra passato e presente, con un tocco di futuro. L’ex allenatore dellaè davanti di un punto, frutto di tre vittorie consecutive dopo la scoppola di Verona,è invece reduce da due zero a zero consecutivi in campionato, ma in Champions ha brillato. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita, lo pensa anche Thiagodanon è uno che cerca alibi e si assume ogni tipo di responsabilità, ma non vuole sentire parlare dipoco competitivo per lo. L’annata scorsa è stata insufficiente, ma l’arrivo die un mercato incisivo hanno rilanciato le quotazioni dei partenopei.