Il Santo e la città

(Di venerdì 20 settembre 2024) La storia, il “Miracolo” e i Tesori di San Gennaro A Napoli, il 19 settembre è un giorno speciale, in cui l’attenzione mediatica e turistica si sposta dalla geografia all’agiografia della, in cui il protagonista indiscusso è San Gennaro. Il primo patrono di Napoli (che oggi ne conta ben 56!) fu Vescovo di Benevento durante l’impero di Diocleziano e fu sottoposto a martirio perché non rinnegò mai la sua fede cristiana. Uscito indenne dal fuoco e dall’incontro con i leoni, sorprendentemente ammansiti alla sua presenza, in seguito, trovò la morte per decapitazione presso la Solfatara di Pozzuoli nel 302, dove Eusebia, forse sua nutrice e di sicuro sua prima “parente”, raccolse il suo sangue.