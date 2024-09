Il Leverkusen scatena la rivolta il Barcellona sconfitto dal Monaco

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 20 settembre 2024) 2024-09-19 23:27:27 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il terzo e ultimo giorno di Champions League della prima giornata non ha deluso le aspettative: giovedì si sono disputate ben sei partite. L’Arsenal è stata la quarta e ultima squadra inglese a iniziare il suo cammino europeo, pareggiando con l’Atalanta. Altrove, in tutto il continente, sono stati segnati molti gol, con alcune delle squadre più importanti che si sono divertite a segnare ai massimi livelli. Continuate a leggere per scoprire cosa è successo in Champions League in un’altra serata emozionante e piena di azione. Feyenoord 0-4 BayerIl Bayerha dominato il Feyenoord, battendolo per 4-0. Florian Witz ha continuato il suo buon inizio di stagione, segnando una doppietta nel primo tempo. Un inizio solido. Insieme.