Ibrida si alza il sipario sulle arti intermediali

(Di venerdì 20 settembre 2024) Prende il via oggiFestival con workshop, videoarte, installazioni e mostre. ‘Idea assurda per un filmaker’ è il titolo del primo live, in programma alle 21 alla Fabbrica delle Candele, sede principale della manifestazione internazionale curata da Vertov Project, che proseguirà fino a domenica. Nel corso dell’evento, Enrico Malatesta, Attila Faravelli e Nicola Ratti sonorizzano l’archivio visivo del filmaker, fotografo e pittore Gianfranco Brebbia, una delle voci più radicali del cinema sperimentale italiano degli anni 60 e 70, in un progetto creato su commissione di Triennale Milano e realizzato in collaborazione con la Cineteca di Milano.