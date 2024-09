Huawei Watch D2 | lo smartwatch che permette di tenere sotto controllo l’ipertensione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Durante l’evento dedicato ai suoi nuovi dispositivi smart,ha presentato anche ilD2, la seconda generazione del suo smartcapace di misurare la pressione arteriosa. Il nuovo smartdiè il primo smartcapace di effettuare il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa, ABPM, certificato come dispositivo medico anche in Europa (ha ottenuto la certificazione MDR),ndo dunque sia di effettuare controlli spot, sia di effettuare un vero e proprio monitoraggio durante il corso di 24h ad intervalli regolari. In quest’ultimo caso sarà lo smartad avvisare l’utilizzatore che è arrivato il momento della misurazione, durante il giorno, la notte invece le misurazioni avvengono automaticamente.