Gasperini | Il portiere dell’Arsenal è un gatto! Per un pari avremmo firmato

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo. Maledetto rigore, ancora una volta. “Ma ilè stato un, ha fatto qualcosa di incredibile, il recupero è stato fantastico”: Gian Pieroha un po’ di rammarico, ma riconosce la bravura di David Raya sull’episodio che poteva dare alla Dea il primo successo in Champions League della sua stagione. “La prestazione è soddisfacente e tutto sommato anche il risultato. Per unalla vigilia, contro una squadra così forte” ammette. Il dispiacere è soprattutto per Mateo Retegui, che ha mancato per due volte il possibile colpo dell’1-0: “Forse pesa più il secondo errore che il primo. Dispiace molto perché è stata la sua miglior prestazione”.