Firenze ospita il Festival dell' Acqua | 18 convegni e 250 relatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - Dal 24 al 26 settembreospiterà il, uno fra i principali appuntamenti nazionali incentrati sui temi del servizio idrico, promosso da Utilitalia. L'ottava edizionea manifestazione è in programma a Palazzo Vecchio e nella Fortezza da Basso con circa 250e 18con ospiti nazionali e internazionali per parlare di, intesa come risorsa essenziale per la vita., si spiega in una nota, non sarà solamente un'occasione importante per gli addetti ai lavori, ma coinvolgerà anche la città con intrattenimenti ed eventi artistici e culturali. Tra questi l'allestimento multimediale all'internoa Fortezza da Basso dedicato a Sergio Staino, l'artista padre di Bobo, scomparso nell'ottobre 2023.