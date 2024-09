Da patrimonio Unesco a museo Roberta Frigeni | Le nostre mura diventano un’esperienza immersiva

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo. Tre musei in uno: contenitore, contenuto e panorama. Ecco in breve il nuovodelledi Bergamo, dedicato alla fortezza di città alta divenutadell’nel 2017. Ildelledi Bergamo rappresenta il culmine di un progetto avviato nel 2018, quando il Comune di Bergamo e il Segretariatohanno incaricato ildelle Storie di condurre una ricerca scientifica e di valorizzare leveneziane da una prospettiva storica. A curare l’esposizione è stata, già direttrice deldelle Storie di Bergamo, a cui viene affidata la guida deldellacon la collaborazione di Nicholas Fiorina e Giulia Todeschini deldelle Storie, supportati da un Comitato Scientifico formato da esperti in storia e architettura militare e difensiva.