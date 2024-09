Crisi Valli la proprietà in Regione | Azienda impossibile da salvare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Da una parte sindacati, sindaco di Renate, presidente della Provincia, consiglieri regionali che chiedono tempo, dall’altra l’che sostiene che di tempo non ce n’è più e che la storicadi manigliedeve chiudere entro fine anno, perché ha perso 2 milioni di euro sugli 8 di fatturato solo nell’ultimo anno. Ieri mattina inLombardia si è svolta l’audizione di fronte alla IV commissione Attività produttive, come richiesto con urgenza dai consiglieri Alessandro Corbetta (Lega) e Gigi Ponti (Pd) non appena è stata annunciata ufficialmente la decisione dell’attualeAsso Abloy Italia di chiudere lo storico stabilimento di Renate, che proprio quest’anno ha compiuto 90 anni e dove sono attualmente al lavoro 38 persone.