Come tenere i cani in condominio | le regole del bon ton per i proprietari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Quando si vive in un contesto condominiale, è fondamentale che irispettino un galateo del buon vicinato, essendo la convivenza in spazi comuni una questione di rispetto reciproco. Di recente Laserwall, azienda specializzata in bacheche digitali per condomini, ha proposto una serie di consigli per una corretta gestione dei migliori amici a quattro zampe, utili per coloro che abitano in un appartamento all’interno di un palazzo che ospita altre abitazioni. Dal Rapporto Eurispes 2024 emerge che, in Italia, quasi una famiglia su quattro possiede almeno un animale domestico, con una predominanza die, subito dopo, gatti. Evitare alcuni comportamenti e prevenire situazioni conflittuali contribuiranno a manl’armonia tra idi animali e gli altri condòmini, rendendo la vita più serena per tutti.