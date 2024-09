Autonomia | Pd ' con calcolo Lep governo umilia Sud subito audizione Cassese a Camera'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Il gruppo del partito democratico dellaha presentato una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali e l'e al Ministro dell' Economia per sapere se sono veritiere le notizie riportate dalla stampa riguardo la volontà della commissione presieduta dal professordi determinare che i fabbisogni standard per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni, verranno calcolati in base alle caratteristiche dei diversi territori, clima, costo della vita e agli aspetti sociodemografici della popolazione residente". Si legge in una nota. "In tal caso vi sarebbero effetti mortificanti per i territori più deboli del Paese, non solo del Mezzogiorno e delle aree interne, riproducendo la logica secessionista che dove c'è maggiore ricchezza ci siano anche migliori servizi.