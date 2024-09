Atalanta-Arsenal 0-0 Arteta | Inconsistenti nella ripresa Raya ci ha tenuto in partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Siamo partiti molto bene, maseconda metà abbiamo perso il controllo dellae sofferto troppo in difesa.abbiamo avuto una sola occasione e abbiamo concesso anche il rigore. Siamo stati troppo“. Questa l’analisi di Mikel, tecnico dell’, dopo lo 0-0 sul campo dell’nel match di Champions League. Non poteva poi mancare un elogio a: “E’ stato lui a tenerci in. Impressionante lo è sempre stato, ma sta diventando eccellente. La parata che ha fatto è una delle migliori che abbia mai visto“. Infine, sull’imminente big match contro il Manchester City in Premier League: “Dovremo preparare bene lae fare alcune cose meglio rispetto a stasera. Faremo di tutto per fermare Haaland; Saliba e Gabriel sono una coppia affiatata“.