Andrea Delogu conduce La versione di Andrea | su Radio 2 un viaggio attorno alle parole

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA – Lesono importanti per. Proprio dalla sua rubrica di successo “Una parola al dì” nasce il nuovo programma “Ladi” su Rai2, al canale 202 del Digitale terrestre e Tivùsat, su RaiPlay e RaiPlay Sound, ogni sabato e domenica d1718. In ogni puntata la conduttrice dialoga con gli ascoltatori e con esponenti di spicco dal mondo dello spettacolo, della letteratura e in generale del dibattito sociale: saranno proprio lescelte il punto di partenza delle sue interviste informali e personali, tra sfera professionale e sfaccettature della vita privata dei protagonisti. “Sono felice che parta questo nuovo progetto, di poter raccontare unainedita dei miei ospiti e condividerla con tutto il pubblico che deciderà di seguirmi.