Alluvione a Ravenna un’enorme diga di tronchi blocca il ponte a Boncellino | le immagini sono impressionanti

Una situazione di criticità all'attenzione del centro di coordinamento soccorsi costituito in prefettura ariguarda la situazione dei ponti stradali e ferroviari. In particolare ilferroviario in localitàa Bagnacavallo e quello stradale di Alfonsine, per l'accumulo di materiale e legname trasportato dalle acque in piena dei fiumi, che ha messo a rischio la tenuta degli argini. "Stanno proseguendo senza sosta le attività di rimozione del materiale ostruente il normale corso delle acque, con grande sforzo di uomini e mezzi forniti dal dipartimento nazionale di protezione Civile, dall'Agenzia regionale e dall'Esercito", spiega il prefetto Castrese De Rosa.