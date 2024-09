Valle del Rubicone Scantinati inondati e auto intrappolate nei sottopassi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Allarme e preoccupazione ieri per il continuo sussegurisi dei nubifragi che hanno provocato danni ingenti a Savignano sul, allagando diversie il sottopasso di via Nazario Sauro, a Fiumicino nel sottopasso dell’strada A14 e nella zona Iper. Allagate anche le zone attorno alle rotonde dell’incrocio fra via Castelvecchio, via della Libertà e via Togliati, nella rotonda di via della Resistenza e sulla via Emilia dove è in fase di realizzazione la rotonda di fianco al costruendo nuovo supermercato. Ancora una volta duesono rimastein mezzo all’acqua nel sottopasso di via Nazario Sauro e sono portate via dai carri attrezzi. Grande lavoro per la Polizia Locale dell’Unionee Mare, Vigili del Fuoco volontari di Savignano sule Protezione Civile di Savignano.