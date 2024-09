Un hotel al posto dello storico Garage delle Nazioni? Lo stop del Comune | Contrasta con le nuove norme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano – Ilpa il progetto che prevede l’abbattimentoin zona Porta Romana e la costruzione, al suo, dell’Parking, con 14 piani fuori terra e altri sei interrati. La Direzione rigenerazione urbana di Palazzo Marino, infatti, ha comunicato al proprietario (Lombardia Parcheggi srl) e all’architetto Mario Cucinella i “motivi ostativi” relativi all’istanza di “rilascio del permesso di costruire convenzionato” per quell’intervento di “riqualificazione edilizia”, già al centro di una lunga battaglia legale, che vedrebbe sorgere un mega-albergo, case, uffici, attività commerciali e autorimesse al civico 2 di via Calderon de la Barca. Illascia 10 giorni per presentare memorie e controdeduzioni, poi informa che “verrà emesso un provvedimento di diniego del titolo edilizio”.