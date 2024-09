Tuttosport | Thiago Motta pensa a un’altra sorpresa per il Napoli | il trequartista 18enne Adzic?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024)per il, potrebbe essere ilAlla Juventus ci hanno preso gusto, anche perché ogni volta chepiazza in formazione unafinisce che la Juventus vince e che lasegna. È successo con Mbangula, con Savona e persino col redivivo McKennie che in Champions è stato preferito al pluribocciato Douglas Luiz sempre più oggetto misterioso della campagna acquisti di Giuntoli. Ecco cosa scrive: Adesso a chi tocca? Dopo Samuel Mbangula, Nicolò Savona e Weston McKennie, in gol all’esordio stagionale da titolari con la maglia della Juventus, chissà quale, mascherato da Harry Potter, riserverà per la sfida di sabato contro il, una partita mai banale perché di fronte c’è Antonio Conte.