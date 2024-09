Sainz | Senza Hamilton avrei rinnovato con la Ferrari Lui e Leclerc erano destinata a riunirsi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Carlos, pilota di F1 per la, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo As. Questo è l’ultimo anno per Carlos alla guida della, al suo posto ci sarà. Lui guiderà una Williams. Ed è proprio questo il tema dell’intervista: il mancato rinnovo con la, il ruolo die le sue aspettative future.: «Con lail rapporto si è interrotto per una circostanza, non perché non eravamo felici» Questo fine settimana sono 200 gare «Correrò 200 gare, che sarebbero 201 con l’Arabia Saudita (saranno 204 le presenze nei gran premi, ma non ha disputato la gara di Jeddah per appendicite né prima in Belgio 2020 e Qatar 2023). Sono tanti, dieci anni di F1». Ti consideri un veto ancora un giovane? «È quello che succede con il passare del tempo, ero giovane quattro o cinque anni fa e ora sono tra quelli in mezzo. Né vecchio né giovane.