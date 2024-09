Ricambi auto imprese non temono il passaggio all' elettrico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ledell'aftermarketmobilistico nonilall'elettrificazione del settore. Solo il 5%, infatti, si sta riconvertendo all', anche perché, dopo il 2035 lea motore endotermico potranno continuare a circolare garantendo lavoro per almeno un ulteriore decennio. A destare preoccupazioni è, però, la concorrenza proveniente dai paesi emergenti, in particolare cinese, vista come il principale ostacolo alla crescita dal 37,7% delledel settore. Lo rileva la ricerca "Il settore dell'Aftermarket dell'motive tra tradizione e innovazione" realizzata dal Centro Studi Tagliacarne, per conto della Camera di commercio di Modena, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino e con il supporto dell'Anfia.