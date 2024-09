Primo marito di Jennifer Lopez fa dichiarazione shock dopo che lei chiede divorzio da Ben Affleck

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 19 settembre 2024) Proprio quando sembra che le cose non possano andare peggio per, uno dei suoi ex mariti si è espresso sulla rottura del suo matrimonio con Ben. A meno che non vi siate nascosti sotto una roccia, saprete che l’unione tra JLo esi diceva stesse naufragando per buona parte del 2024.molte speculazioni, il mese scorso arriva la conferma che la coppia di superstar si sarebbe separata. La decisione delladire ilda, star di Gone Girl – L’amore bugiardo, proprio nel secondo anniversario del loro matrimonio a Las Vegas nel 2022, ha posto fine a una triste saga che ha fatto discutere i fan di tutto il mondo negli ultimi mesi.