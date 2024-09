Perché l’azienda dei mitici contenitori Tupperware ha dichiarato fallimento?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 19 settembre 2024)americana che ha costruito la sua fortuna suiin plastica per il cibo, ha, avviando le procedure di bancarotta controllata. Una scelta legata, fanno sapere dalla multinazionale, al difficile contesto economico degli ultimi anni. La motivazione principale che ha portato alè il boom dei delivery. In sostanza, dopo la pandemia, le persone tendono a cucinare meno, scegliendo di sfruttare la consegna di cibo a domicilio. O semplicemente mangiando fuori ogni giorno. Un piccolo grande cambiamento sociale che ha avuto come conseguenza diretta la mancata esigenza di conservare gli avanzi. Quindi, di acquistare, nati per preservare a lungo i pasti preparati in casa.