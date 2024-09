Per dimagrire durante l’allattamento si possono usare gli shake proteici?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 19 settembre 2024) Buongiorno, ho 28 anni e ho partorito quattro mesi fa. Partivo già in sovrappeso, ma in gravidanza sono aumentata molto di peso. Sono alta 167 cm e ora peso 108 km. Oltre a questo la gravidanza mi ha lasciato molta pelle in eccesso. Benché io stia allattando ho cominciato ad andare in palestra e, la sera invece di cenare (per rimanere più leggera) sto mangiando i pastiliquidi, i cosiddetti. Sto facendo bene? Vorrei tantoperché oltre all’aspetto mentale e al fatto che non mi piaccio più, tutto questo peso mi affatica moltissimo. Cosa posso fare per? Grazie mille per la risposta. L'articolo “Persigli?” proviene da GravidanzaOnLine.