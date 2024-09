Napoli danni e disagi per il temporale | al Vomero cede il manto stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024)anche in Campania a seguito del forte maltempo che si è abbattuto sull’Italia in queste ore. A, in particolare, si contano icon strade allagate ealla circolazione. Si contano anche cedimenti: al, ildi via Pietro Castellino si è spaccato, costringendo le forze dell’ordine a chiudere il tratto e mettere in sicurezza la zona. Poco prima, un fiume d’acqua aveva costretto le automobili a fermarsi e prore a passo d’uomo, poi la situazione si è ulteriormente aggravata con la spaccatura del. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco, con il traffico deviato in attesa dei rilievi.