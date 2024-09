Messina piange Totò Schillaci | la decisione del sindaco in occasione dei funerali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lutto cittadino aindeidi, il bomber di Italia ’90 morto ieri all’ospedale Civico di Palermo, dopo una lunga malattia. Lo ha deciso ilFederico Basile. “La prematura scomparsa di– dice – ha suscitato nella nostra comunità profondo sgomento ed emozione per l’importante contributo calcistico che sin da giovanissimo ha apportato alla città di, nonché per la sua partecipazione fattiva alla vita cittadina“. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, le esequie dell’ex attaccante si svolgeranno domani, alle 11.30, nella Cattedrale di Palermo. In concomitanza con il rito funebre ilBasile ha disposto che nei luoghi di lavoro così come nelle scuole sia osservato un minuto di silenzio e raccoglimento e l’esposizione a mezz’asta delle bandiere del Palazzo comunale e delle altre sedi comunali.