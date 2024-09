Juventus-Napoli Conte | Bello tornare allo Stadium ma noi cerchiamo altre risposte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Nel gergo degli allenatori, si sa, la partita più importante è sempre la successiva, a prescindere dalla competizione e dalla caratura dell'avversaria di turno: quando però il calendario deldi Antoniopropone all'orizzonte lara l'asticella si alza davvero in ogni senso possibile, così come la tensione. Per smorzarla, o forse semplicemente per portare avanti il trend che dura da inizio stagione,anticipa ancora la conferenza stampa di presentazione del match dell'Allianz, in programma sabato 21 settembre alle 18. Il passato allae il ricordo di Schillaci Se per gli azzurri l'incontro con i bianconeri non è mai come gli altri, figurarsi per chi quei colori li ha vestiti e difesi prima da calciatore e poi da allenatore.