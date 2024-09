J-POP Manga presenta GuruGuru – Il girotondo della magia di Hiroyuki Eto

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 19 settembre 2024) Solo un Valoroso Guerriero può sconfiggere il Re del Male. Soprattutto se è aiutato da una streghetta, ultima depositariamisteriosa arte magicaNike, Kukuri e tutta l’irresistibile ironia del magico mondo di– Ilstanno per tornare! Sbarca in Italia a marchio J-POPl’edizione definitivaserie capolavoro diEto in due cofanetti contenenti la serie completa in otto volumi. Nel piccolo villaggio di Jimina si tramanda la strana leggenda delunico indizio per sigillare il Re del Male risorto.