Immigrazione clandestina rimpatriati 4 irregolari

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoImportante operazione di contrasto all’condotta dalla Polizia di Stato sull’intero territorio nazionale. Nella provincia jonica, sono stati predisposti capillari servizi di controllo del territorio volti al rintraccio di cittadini stranieri in posizione irregolare. L’operazione denominata “Oscar 5”, nella quale è stato impegnato il personale dell’Ufficioe della Squadra Volante, ha preso spunto dall’analisi delle dichiarazioni di ospitalità presentate in Questura negli ultimi mesi, nonché all’attento controllo dei provvedimenti di rigetto per la concessione dei permessi di soggiorno e dell’inosservanza dei termini, concessi per l’esecuzione dell’espulsione mediante partenza volontaria. Complessivamente 66 sono stati i cittadini extracomunitari controllati nell’intera provincia di Taranto.