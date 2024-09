Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim il trailer ufficiale in italiano!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 19 settembre 2024) Warner Bros. Italia ha appena diffuso in rete ilinde Il– Ladei, un viaggio rivoluzionario nella Terra di Mezzo, presentato da Peter Jackson, attraverso gli occhi del leggendario regista Kenji Kamiyama. Il– Ladei, dal 1° gennaio solo al cinema. Ecco ilin: Il lungometraggio d’animazione originale di New Line Cinema “Il: Ladei” riporta il pubblico alla scoperta dell’epico mondo portato in vita nella trilogia de “Il”, basata sui celebri libri di J.R.R. Tolkien – il film è diretto del pluripremiato regista Kenji Kamiyama (la serie TV “Blade Runner: Black Lotus” e “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”).