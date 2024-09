Grande fratello 25 chi sono i nuovi concorrenti e chi ha sostituito Lino Giuliano | i nomi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mentre i fan chiedono a gran voce l’entrata nella Casa di Alessia Pascarella, il gioco di25 si prepara a dare il benvenuto a ben seiinquilini dopo la squalifica di. L’ex fidanzato di Temptation Island é destinato a subire una sostituzione lampo, ma a quanto pare non dalla candidata più quotata voluta dal web e sua storica ex. Al posto del napoletano subentra la prima “ibrida” nel gioco sulla convivenza forzata.25 accoglie iingressi Il25 dona ben sei new entries ai fan in occasione della seconda puntata in diretta sulle reti TV e streaming Mediaset. Attesi comedel gioco Helena Prestes, modella ed ex naufraga vista anche a Pechino Express 2022, Clayton Norcross (ex Thorne Forrester di Beautiful).