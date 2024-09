Gp Emilia-Romagna Bagnaia Misano 2 più competitiva

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024)ADRIATICO (ITALPRESS) – “Proverò a fare di tutto per portare a casa la vittoria. E’ il mio centesimo gran premio e, in caso di primo posto, per la Ducati arriverà anche il centesimo successo in MotoGP. Conosciamo già il setup e quali gomme usare, ma la competitività sarà maggiore rispetto all’ultima volta”. Queste le parole di Francesco(Ducati Lenovo), nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio dell’, sul circuito di. “Già due settimane fa qui aho provato a vincere, ma non ci sono riuscito nè nella Sprint nè nella gara lunga. Prima Martin, poi Marquez sono stati per me troppo veloci. Nella gara lunga, però, quando ho visto Martin rientrare ho capito che avrei potuto fare parecchi punti”. Il pilota campione del mondo ha poi continuato: “Ora tra me e Martin ci sono sette punti di distacco.