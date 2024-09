Giubileo monsignor Fisichella | I segni concreti saranno frutto della carità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Stiamo ricevendo migliaia di iscrizioni dai pellegrinaggi nazionali, la macchina che già era in movimento adesso diventa più dinamica. Nelle diocesi, in giro per il mondo, vedo molto interesse e tanto senso di voler partecipare al. Quantificare il ritorno economico, non solo di Roma ma di tutta l'Italia, non è la mia materia ma credo che ci sia un buon rientro, i pellegrini non si fermano solo a Roma, dopo che hanno vissuto l'esperienza delvanno nelle città d'arte o, se sono emigrati, ritornano nei luoghi dei propri nonni". Lo ha dettoRino, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, nel corso di un intervento all'evento '2025 - 100 giorni all'aperturaPorta Santa', che si è svolto nella sede di Deloitte a Roma.