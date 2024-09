Fabrizio Corona | Sono stato male ho spinto troppo Come sta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024)non è noto per mostrarsi fragile o in difficoltà. Anzi, ci ha abituato a un’immagine di sé molto diversa, imbattibile e inossidabile. Puranche lui però ha dovuto fare i conti con un malore nella serata di mercoledì 18 settembre. “”, ha detto nelle proprio storie Instagram dopo aver condiviso una foto che lo ritrae disteso su una barella, assistito da un medico che gli misura la pressione. Malore per“Cinquantuno e non posso farci niente”., nato il 29 marzo 1974 (51 ancora da compiere), ha condiviso questa frase sulle sue storie Instagram, accompagnate da una foto che lo ritrae sdraiato su una barella, mentre gli viene misurata la pressione da un medico.