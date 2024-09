Ecco com’è il migliore hotel al mondo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 19 settembre 2024) A meno che non abbiate viaggiato in Asia di recente, probabilmente il nome Capellas non vi suonerà così famigliare. Tuttavia, questo parterre di strutture che si è conquistato un posto nelle maggiori città dell’Asia, è uno di quei brand su cui accendere un faro. Con più di cinquant’anni di esperienza a curriculum, il CapellaGroup è una costola della società privata di real estate Pontiac Land, con sede a Singapore. Nel corso degli anni questa realtà ha costruito alcune delle proprietà oggi meglio innestate nei territori ospitanti, riuscendo nell’impresa di trovare un punto di incontro tra le massime declinazioni del lusso, il gusto, l’eleganza e la connessione con il territorio.