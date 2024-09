Dopo l' esonero De Rossi va al funerale di Alcicco | la rabbia dei tifosi dei Roma | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quelli appena trascorsi sono stati dei giorni piuttosto intensi per Daniele De. L'ex "Capitan Futuro" è stato prima accompagnato alla porta dalla dirigenza giallorossa e poi osannato a furor di popolo dai suoi, che non hanno perdonato alla proprietà americana la scelta di fare a meno di lui. È vero, le prime partite di campionato sono andate ben al di sotto delle aspettative. Neanche una vittoria in campionato, nonostante tutti i soldi investiti per il mercato in entrata. Il giornol', Daniele Deè andato a un. Questa mattina, mercoledì 19 settembre, nella Chiesa di San Giocchino in Piazza dei Quiriti si sono celebrati i funerali di Ernesto. Si tratta dello storico medico della, scomparso il 17 settembre all'età di 89 anni. Oltre all'ex tecnico, c'erano anche tanti ex giocatori della