De Rossi dopo l’esonero alla Roma | la confessione ai dipendenti durante il saluto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Daniele Deè stato esonerato din modo del tutto inaspettato. Nemmeno l’ex tecnico giallorosso immaginava che potesse accadere, quando i proprietari del club, i Friedkin, sono arrivati nella Capitale con un volo privato dagli Stati Uniti, senza preavviso. Pocoessere arrivati a Trigoria, lo hanno convocato per comunicargli la decisione. Leggi anche: Ritrovato relitto dell’aereo disperso sull’Appennino: nessun sopravvissuto Divergenze interne De, visibilmente spiazzato e deluso, non ha reagito benenotizia. Ufficialmente, il club ha giustificato la separazione con i risultati, come indicato nel comunicato ufficiale, ma dietro la decisione sembrano esserci anche divergenze interne, soprattutto riguardanti il mercato e alcune tensioni con la proprietà.