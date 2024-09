Coppa Davis 2024 sarà Italia-Argentina nei quarti di finale a Malaga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024)l’a sfidare l’neididiin programma ail prossimo novembre. Un sorteggio rapido, quello andato in scena presso gli uffici della ITF a Londra, con il tabellone già sostanzialmente compilato e solo i quattro accoppiamenti deida sorteggiare quest’oggi. L’, dopo aver vinto il suo girone in quel di Bologna, si era assicurata la possibilità di essere nella parte alta del draw insieme agli Stati Uniti (potenziale avversario in semi) e di poter affrontare una tra Australia enel primo round ad eliminazione diretta. Ma non ci– almeno nei– il rematch delladell’anno scorso contro gli aussies di Lleyton Hewitt, che invece dovranno vedersela contro gli statunitensi.