Cappelli alla Biennale | Così pettino le star e provo a parlargli di quanto è bella Ascoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Mi sono sentito catapultato in un’altra realtà, vivendo una tra le avventure più belle della mia vita e facendo conoscerealle più grandiinternazionali". È l’esperienza vissuta dal parrucchiere Andrea, titolare del salone ‘Hair Design’ di Villa Pigna, che per tre giorni ha prestato la sua opera per attori di tutto il mondodi Venezia. Il tutto graziesua collaborazione con l’agenzia di Mauro Di Domenico e ‘Hollywood Celebrity Village’., le era mai capitato di partecipare a un eventoimportante? "In tutti questi anni di attività, sinceramente, mi sono tolto tante soddisfazioni. Ho pettinato cantanti del calibro di Zucchero, Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia. Sia in occasione dei loro concerti che per la loro partecipazione a delle trasmissioni televisive.