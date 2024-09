Biblioteca Lazzerini ecco gli incontri EsploriAmo la natura DifendiAmo l’ambiente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prato, 19 settembre 2024 - Laè protagonista nelle biblioteche di Prato. Sabato 21 settembre alle 10:30 nella Sala Ragazzi e Bambini dellasi terrà Il giro del mondo in 80 esperimenti, un divertente incontro gratuito di divulgazione scientifica per bambine e bambini dagli 8 anni in su, a cura della Libreria Le Storie della Mippa. In questa occasione il piccolo pubblico potrà divertirsi e incontrare gli autori dell’omonimo libro, Matteo Pompili e Lorenzo Monaco, divulgatori di professione. Grazie al loro ingegno, un classico della letteratura come Il giro del mondo in 80 giorni è l’espediente per conoscere curiosità scientifiche e scoprire un pianeta ricco di bellezza, cultura e idee ingegnose, ma anche di grattacapi globali come il cambiamento climatico. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: