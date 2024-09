Atalanta-Arsenal | Retegui sbaglia due volte il rimpianto è di rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo, 19 settembre 2024 – Bicchiere mezzo pieno per l’che inaugura la sua quarta avventura in Champions, con la nuova formula da otto gare e classifica unica, con un buon punto casalingo contro il favorito. Punto buono per muovere subito la classifica, in ottica di centrare un posto tra il nono e il ventiquattresimo, quelli che qualificano ai playoff. Punto buono considerando il valore dell’avversario, l’, la squadra che da due anni chiude seconda in Premier League, e considerando che la Dea, come spiegato alla vigilia dallo stesso Gasperini è ancora un cantiere aperto dopo un mercato da 11 nuovi innesti.