Atalanta aria d’Europa La spinta di Gasperini | Qua tanti faranno fatica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Torna la Champions a Bergamo, dopo tre anni dall’ultima volta. Ma contro l’Arsenal, alle 21, sarà come una prima volta, nel Gewiss Stadium ristrutturato sul modello degli stadi inglesi, con un sold out da quasi 25 mila spettatori. Il primo pienone annunciato, perché l’in questa prima fase di Champions, contro Celtic, Real Madrid e Sturm Graz, giocherà sempre in uno stadio esaurito. "E non sarà facile per nessuno venire a giocare a Bergamo", promette Gian Piero, il tecnico che ha portato a maggio l’sul trono continentale, con la conquista dell’Europa League, e l’ha riportata in Champions per la quarta volta negli ultimi cinque anni. Dea alla cinquantottesima gara europea da quel 16 settembre 2017, quando la squadra si ripresentò nelle coppe continentali, dopo 26 anni di assenza, suonandole al debutto all’Everton di Koeman con un sonoro 3-0.