All’A1Expò torna Bufala Village 3 giorni alla scoperta dell’oro bianco

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’assessore Nicola Caputo: “Siamo lieti di supportare anche quest’anno” Proseguono senza sosta le attività al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud: dopo Fiera del Vintage e Truck in Sud, è la volta della VI edizione di, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre. A seguire nei successivi weekend Baccalàe Caserta Beer Fest.Dopo lo straordinario successo riscosso lo scorso anno,propone una serie di novità con un palinsesto musicale che vedrà alternarsi da venerdì a domenica la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Bottarte Thamburò ed in chiusura di manifestazione ancora musica dal vivo e cabaret.