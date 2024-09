Al Parco Rodari la Prima giornata della Protezione civile di Capodrise

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024). Si svolgerà domenica 22 settembre, al“Gianni” di, la. Un evento voluto dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Cecere, per promuovere il senso civico, la cittadinanza attiva, il volontariato e per far conoscere alla comunità la vera missione. Alle 15:00, il sindaco Cecere, l’assessora delegata Marcela Gigliano, il comandantePolizia municipale Clemente Piccolo e il coordinatore del nucleo Domenico Bottone accoglieranno i volontari dei nuclei didi Marcianise, Capua, San Nicola la Strada, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, San Marco Evangelista e di San Prisco.