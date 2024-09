Tiribocchi smonta il duo Kvara-Lukaku | Anarchici e non i migliori della Serie A

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’ex bomber analizza il Napoli di Conte, sottolineando l’importanza di equilibrio e comunicazione tra i giocatori in campo. Simone, ex attaccante e ora opinionista, ha espresso le sue valutazioni sul momento del Napoli durante un’intervista a Radio Marte. Al centrodiscussione l’attuale inizio di stagionesquadra di Antonio Conte, che ha visto un bilancio di 1 sconfitta e 3 vittorie.ha commentato la coppia, definendola “non la miglioreA”. Sebbene riconosca la loro capacità di combinarsi in campo, ha sottolineato che entrambi giocatori tendono a mostrare un comportamento “anarchico”. “Devono trovare equilibrio e maggior dialogo tra loro,” ha affermato, evidenziando la necessità di una comunicazione più efficace per sfruttare al meglio le loro potenzialità.