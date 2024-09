Suona l’inno della Champions Italiano lancia il Bologna tra le stelle | Comincia un viaggio bellissimo E noi non faremo da comparse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Vincenzoin mezzo, Lorenzo De Silvestri alla sua destra e Orsolini alla sua sinistra: è il tridente d’attacco nella sala stampa del Dall’Ara delin formato. "In questa prima conferenza stampa – spiega– ho voluto con me il mio braccio destro De Silvestri, che considero il nostro capobranco, e Orsolini, che oltre a trascinarci sul campo rappresenta tutti quei ragazzi che la scorsa stagione hanno centrato questo grande traguardo". Uniti si vince, osserverebbe Gianni Morandi. E in effetti questa sera vincere si può, nonostante gli scricchiolii sinistri di Como, contro uno Shakhtar che di tutti gli avversariche ilaffronterà al Dall’Ara si direbbe tra i meno scomodi. Ma nulla è possibile senza la forza del gruppo. "Tutti per uno e uno per tutti", è il mantra di