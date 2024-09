Reggiolo arrestato per un' estorsione di 14 anni fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Reggio Emilia), 18 settembre 2024 – Finisce in stato di arresto dopo che la condanna penale è diventata definitiva, a quasi tree quattro mesi di reclusione. L’uomo, un 52enne di origine campane, attualmente abitante a, è stato ritenuto responsabile diai ddi un 56enne reggiano, dal novembre 2009 al maggio 2010, insieme a un complice. Dopo aver prestato alla vittima la somma di 500 euro, chiedeva in restituzione una somma maggiore. Non gli bastavano i 1500 euro versati, ma ne venivano chiesti duemila. Era scattata la segnalazione ai carabinieri, arrivando poi all’arresto dei due indagati, ben 14fa. Dopo i vari gradi di giudizio, la sentenza è diventata definitiva.