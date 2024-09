Pisa svolta sul centro sportivo | la conferma dal sindaco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In casal’entusiasmo è alle stelle. La squadra di Pippo Inzaghi guida la classifica del campionato di Serie B e nel frattempo la dirigenza continua a programmare il futuro. Secondo quanto riporta ‘Il Tirreno’ si è sbloccata la situazione deldi Gagno. “Entro la fine dell’anno la pratica sarà sistemata”, annuncia ilMichele Conti. E’ stato superato l’ostacolo ‘battente idraulico’ ovvero l’indice di rischio allagamenti nella zona tra via San Jacopo e via Pietrasantina. I prossimi passaggi Un passaggio fondamentale sarà giovedì 26 settembre quando la giunta approverà il piano attuativo presentato dalSc. A quel punto scatteranno i 60 giorni per la presentazione delle eventuali osservazioni. Ilpotrà richiedere il permesso a costruire. La data per completare il tutto è il prossimo 20 gennaio.