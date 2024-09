MotoGp Bagnaia suona la carica | A Misano sarò in condizioni migliori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bologna, 18 settembre 2024 – La doppietta di Marc Marquez tra Aragon e1 ha riaperto il mondiale, ma il secondo posto di Peccoal Simoncelli ha cancellato lo zero della Spagna. L’errore di strategia di Jorge Martin ha permesso al campione del mondo di riavvicinarsi in classifica, ora staccato di sole sette lunghezze dopo essere sceso in Aragona a quasi un gp di ritardo. Insomma, pur non avendo vinto davanti al tifo di casa, il weekend dipuò essere visto come positivo nella lotta al titolo. Ora arriva2, con temperature più fredde ma in teoria gare asciutte sia sabato che domenica. Sull’Emilia Romagna piove ininterrottamente da due giorni, ma tutto dovrebbe terminare in tempo per il weekend anche se le temperature sono crollate. Sarà meno caldo rispetto a1, un fattore da tenere in considerazione nelle strategie di gara.