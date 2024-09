Morte Totò Schillaci | le decisioni del Palermo in vista del Cesena

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilpiange ladi, ex calciatore della Nazionale. “IlFC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatoree si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano. Protagonista assoluto delle “Notti Magiche” di Italia ’90,ha scritto con i suoi gol pagine indelebili della storia del calcio, regalando pura gioia ai palermitani in tutto il mondo”. La“IlFC comunica che venerdì 20 settembre, giorno dei funerali di, non sarà prela consueta conferenza stampa pre gara dell’allenatore Alessio Dionisi, nel rispetto del lutto che coinvolge la Città die la sua gente”, si legge sul sito del